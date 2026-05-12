Релиз Mixtape спровоцировал споры о политике рецензирования на сайте IGN

В социальных сетях разгорелась активная дискуссия вокруг редакционной политики и системы оценок игрового издания IGN. Поводом для обсуждения стал коллаж, опубликованный 1 из пользователей платформы X. На изображении сравниваются баллы, выставленные проектам с разным позиционированием. В 1 части списка оказались Stellar Blade с оценкой 7 из 10, Crimson Desert с 6 баллами и Lollipop Chainsaw с 5 баллами. Во 2 части расположились Mixtape с максимальными 10 баллами, а также Dragon Age: The Veilguard и Marathon, получившие по 9 баллов.

Игроки выразили мнение, что журналисты склонны завышать оценки играм, которые соответствуют современным социальным трендам. Комментаторы отметили, что независимый проект Mixtape от издателя Annapurna Interactive, получивший от IGN звание шедевра, не привлек массового внимания.

Сюжет Mixtape рассказывает историю 3 друзей, которые отправляются в последние приключения вместе. Проект делает упор на музыкальную составляющую и ностальгию по подростковым годам. Несмотря на теплый прием от купивших игру пользователей, геймеры в социальных сетях считают, что онлайн в 2245 человек не соответствует статусу проекта на 10 баллов. Одновременно с этим игра Stellar Blade, получившая 7 баллов, продалась тиражом более 1 млн копий и вызвала огромный интерес у аудитории.

Часть пользователей призывает игнорировать рецензии крупных изданий и опираться исключительно на рейтинги обычных геймеров. Другие комментаторы напоминают, что обзоры в IGN пишут разные авторы, поэтому прямое сравнение оценок разных жанров может быть некорректным. Тем не менее эта ситуация снова подняла вопрос о влиянии идеологии на современную игровую журналистику.