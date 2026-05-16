Создатели Mixtape приобрели бессрочные лицензии на музыку для игры

Студия Beethoven and Dinosaur была основана в 2017 году. За это время команда создала 2 музыкальные игры, последней из которых стал проект Mixtape. Новинка от издательства Annapurna Interactive полностью полагается на лицензированный саундтрек, включающий популярные композиции 60, 70, 80 и 90 годов.

Обычно видеоигры с таким большим количеством сторонней музыки сталкиваются с проблемой изъятия из цифровой продажи спустя 5 или 10 лет по причине истечения срока действия прав. Креативный директор студии Джонни Галватрон сообщил, что разработчики Mixtape заранее позаботились об этом вопросе. Команда заплатила дополнительные средства, чтобы приобрести лицензии на все музыкальные треки бессрочно.

Благодаря этому решению приключение останется доступным для покупки на цифровых площадках спустя многие годы. По словам продюсера Вуди Вудворда, создатели получили разрешения практически на все композиции, которые они хотели добавить. Музыкальные супервайзеры изначально советовали авторам умерить ожидания, но в итоге переговоры с известными исполнителями прошли крайне успешно. Галватрон подчеркнул, что студия обошлась без проблем при получении прав на все треки.