Студия Beethoven & Dinosaur объяснила отсутствие режима для стримеров в игре Mixtape

Проект привлек внимание тем, что в нем полностью отсутствует специальный режим для стримеров. Обычно такая функция позволяет заменять или отключать лицензированную музыку, чтобы авторы контента на платформах вроде Twitch могли избежать блокировок за нарушение авторских прав.

Разработчики опубликовали официальное заявление в социальной сети X. По их словам, лицензионная музыка 1980 и 1990 годов настолько тесно вплетена в повествование, что ее удаление или замена разрушат саму суть игры. Студия отметила, что часто получает вопросы об отсутствии режима стримера и считает их логичными.

Как заявляют авторы, Mixtape полностью посвящена музыке и эмоциям от прослушивания композиций таких исполнителей, как Devo, Smashing Pumpkins, Lush, Alice Coltrane и Iggy Pop. Персонажи обсуждают конкретные треки, а дизайн уровней выстраивается вокруг этих песен. Разработчики признались, что просто не могут изменить или заменить этот саундтрек.

Студия принесла извинения зрителям и авторам, кто хотел транслировать прохождение, но не сможет этого сделать из-за возможных страйков. При этом разработчики сослались на слова музыканта Дэвида Грэя из песни Shine, подчеркнув, что ваша душа является 1 вещью, которой вы не можете поступиться. Музыка, по мнению создателей, выступает настоящей душой Mixtape.