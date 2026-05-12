Xbox ответила на критику Mixtape: "если вам не нравится игра - это не значит, что она плохая"

Команда Xbox опубликовала сообщение в соцсетях, в котором напомнила игрокам, что субъективное отношение к игре не всегда отражает её качество.
Поводом для обсуждения стала реакция на игру Mixtape, вышедшую на Game Pass и вызвавшую активные споры в сообществе. Несмотря на высокие оценки критиков и часть идеальных рецензий, многие игроки раскритиковали проект, указывая, что в нём есть эпизоды без активного участия пользователя.
На этом фоне Xbox призвала разделять личные предпочтения и объективную оценку качества игры:
«Напоминание: то, что игра не нравится лично вам, не означает, что она плохая», — заявили в Xbox.
В сообществе действительно продолжаются споры о Mixtape: часть игроков считает её экспериментальным проектом с нестандартным подходом к геймплею, другие — спорным “не совсем игрой”. При этом у проекта уже есть как положительные, так и резко негативные отзывы.
В Xbox также косвенно напомнили, что восприятие игр сильно зависит от вкусов игрока. В качестве примеров приводятся проекты, которые получили низкие оценки у критиков, но нашли свою аудиторию, и наоборот.
каловая масса а не игра.
"если вам не нравится игра - не играйте в нее. Не для вас делали!"
Ну что за далбичи. Неужели так сложно понять, что игры должны увлекать не только геймплеем, но и персонажами, нарративом, музыкой, визуальным стилем и задумкой, которая игра хочет до тебя донести. Лично я всё вышеперечисленное от Mixtape в полной мере получил и кайфанул от игры ничуть не меньше, если бы играл в какой-нибудь Uncharted с ярким и динамичным геймплеем.
А современная пресная жвачка, созданная обиженными эффективными менеджерами должна всем нравится ? это как ? или у вас понимания один вкус на всех
Напоминает мне, комментарии русскоязычного сообщества.