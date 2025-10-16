Слух: симулятор бейсбола MLB: The Show от Sony может выйти на PC

Sony продолжает адаптировать свои эксклюзивы для PC, и следующей франшизой может стать MLB: The Show. Несмотря на выход последних частей серии на Xbox Series X/S и Nintendo Switch, версия для PC до сих пор не выпускалась.

Ситуация может измениться после того, как студия SIE San Diego разместила вакансию специалиста с опытом разработки для ПК. В описании должности прямо указана работа над многоплатформенным проектом, что вызвало предположения о возможном анонсе PC-версии.

MLB: The Show является одной из самых популярных бейсбольных серий в Северной Америке.