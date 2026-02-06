MLB The Show 26 делает ставку на реализм: раскрыты геймплейные новшества и дата релиза

Разработчики MLB The Show 26 поделились первыми подробностями игрового процесса и подтвердили сроки выхода новой части бейсбольного симулятора. В сезоне 2026 команда сосредоточилась на повышении реализма и глубины ощущений непосредственно на поле, переработав ключевые механики игры.

Одним из главных изменений стала обновлённая система ABS (Automated Ball-Strike System), призванная сделать судейские решения максимально точными и последовательными. Питчинг получил новую механику Bear Down Pitching, добавляющую больше контроля и напряжения в решающие моменты, а отбивание мяча было переработано с помощью системы Big Zone Hitting. Также расширены возможности зонного удара — теперь игроки смогут анализировать историю подач и лучше адаптироваться к сопернику.

Защитная игра тоже не осталась без внимания: разработчики добавили новые атрибуты для филдеров и сотни свежих анимаций, благодаря которым движения игроков на поле выглядят заметно живее и естественнее.

Релиз MLB The Show 26 состоится 17 марта 2026 года. Покупатели цифрового Deluxe-издания получат ранний доступ с 13 марта. Кроме того, PlayStation предлагает 10-процентную скидку на предзаказ Deluxe-версии для тех, кто ранее приобретал цифровые издания серии, начиная с 2021 года.