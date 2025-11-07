MLB The Show 26 официально анонсирована: новые анимации, улучшенный ИИ и сезон Negro Leagues

Sony подтвердила, что MLB The Show 26 находится в разработке. Пока неизвестны точные даты релиза и платформы, но ожидается, что игра выйдет на консолях следующего поколения, включая Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2, с ориентировочной датой выхода в 2026 году.

Разработкой снова занимается San Diego Studio — команда PlayStation Studios, которая уже много лет совершенствует бейсбольные симуляторы. В MLB The Show 26 обещают внедрить ShowTech: эволюцию системы управления броском и сотни новых анимаций, что сделает игровой процесс более плавным и реалистичным.

Разработчики также улучшили межсезонье в режиме Franchise, добавив больше стратегических решений и возможностей для управления командой. Storylines вернется с четвёртым сезоном The Negro Leagues, продолжая рассказывать историю бейсбола с акцентом на легендарные Negro League.

С точки зрения симуляции, новая часть получит более продвинутый искусственный интеллект, улучшения в физике мяча, эффектов от подачи и контактов. Diamond Dynasty, Road to the Show и Franchise вернутся с новыми режимами и контентом, а обновлённые механики позволят глубже погрузиться в каждый матч.

Фанаты задаются вопросом, появится ли MLB The Show 26 на ПК и станет ли она частью Game Pass, как предыдущие части серии на консолях Xbox. Подробности о релизе и новых функциях Sony обещает раскрыть позже, а пока поклонники могут лишь ждать первого геймплея и обложки новой части.

MLB The Show 26 обещает стать очередным шагом эволюции серии, сочетая реализм бейсбольной симуляции с историческим контентом и стратегическим геймплеем для фанатов жанра.