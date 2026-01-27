MLB The Show 26 выходит 17 марта, Аарон Джадж может снова украсить обложку

Согласно сообщениям, MLB The Show 26 выйдет 17 марта на PS5 и Xbox Series X/S. Пока неясно, когда появится версия для Nintendo Switch 2, а также есть ли планы по выпуску на ПК.

«Мы знаем, что вы все так же взволнованы, как и мы, выходом MLB The Show '26, поэтому мы хотели сообщить всем, что в этом году мы решили не добавлять нового спортсмена на обложку», — написала San Diego Studio в социальных сетях.

Формулировка в заявлении, вероятно, была сделана намеренно, и это вызвало немало предположений о том, что будет изображено на обложке игры, если не новый спортсмен.

По информации пользователя Dealabs (Billbill-kun), на обложке может оказаться Аарон Джадж из «Нью-Йорк Янкиз». Это не первый раз, когда он появляется на обложке: ранее он был лицом MLB The Show 18.

В игре появится обновлённый режим «Путь в высшую лигу» с новыми школьными и университетскими этапами. Также добавлен новый контент для Weekend Classic и Diamond Quest в режиме Diamond Dynasty.

Перед анонсом студия выпустила наборы Now and Later, позволяющие открывать The Show Packs из MLB The Show 25.

Режим «Франшиза» получит обновление с новыми сюжетными линиями, посвящёнными афроамериканским легендам спорта, а также добавлением 4-го сезона Negro Leagues.

Ещё в октябре появились слухи, что San Diego Studio может наконец-то выпустить MLB The Show на ПК. В объявлении о вакансии старшего программиста графики для ПК упоминалось:

«Мы ищем старшего программиста графики для ПК, который присоединится к нашей команде для улучшения визуального и технического качества AAA-игры для ПК».

Хотя это не официальное подтверждение, фанаты надеются, что игра всё же появится на ПК.