San Diego Studio объявила о возвращении технических тестов в новой версии ежегодной бейсбольной франшизы — MLB The Show 27. Рамон Рассел отметил, что тесты «бесценны для процесса разработки», и объяснил их отсутствие начиная с MLB The Show 23 сложностями разработки и конкурирующими приоритетами. Точные сроки и формат тестирования студия раскроет в новом году.
За год с момента выхода игроки в MLB The Show 26:
- совершили более 1 млрд хоум-ранов;
- набрали более 55 млн триплов;
- сделали более 1,6 млрд синглов;
- зафиксировали 18 666 758 идеальных хитов;
- оформили более 2,1 млрд страйк-аутов.
Рассел признал, что MLB The Show 26 «не обошлась без проблем», и пообещал, что в ближайшие месяцы студия покажет, как улучшила игру во многих областях.
Игроки, планирующие приобрести MLB The Show 27, могут продолжить играть в MLB The Show 26, чтобы получить преимущество в новой игре. В игру возвращаются наборы Now & Later Packs: каждый такой набор даёт ваучер, который автоматически обменяется на наборы The Show Packs при запуске MLB The Show 27 — повторно покупать их не потребуется.
MLB The Show 26 вышла в марте и получила ряд улучшений по сравнению с предшественниками.