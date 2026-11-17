San Diego Studio объявила о возвращении технических тестов в новой версии ежегодной бейсбольной франшизы — MLB The Show 27. Рамон Рассел отметил, что тесты «бесценны для процесса разработки», и объяснил их отсутствие начиная с MLB The Show 23 сложностями разработки и конкурирующими приоритетами. Точные сроки и формат тестирования студия раскроет в новом году.

За год с момента выхода игроки в MLB The Show 26:

совершили более 1 млрд хоум-ранов;

хоум-ранов; набрали более 55 млн триплов;

триплов; сделали более 1,6 млрд синглов;

синглов; зафиксировали 18 666 758 идеальных хитов;

идеальных хитов; оформили более 2,1 млрд страйк-аутов.

Рассел признал, что MLB The Show 26 «не обошлась без проблем», и пообещал, что в ближайшие месяцы студия покажет, как улучшила игру во многих областях.

Игроки, планирующие приобрести MLB The Show 27, могут продолжить играть в MLB The Show 26, чтобы получить преимущество в новой игре. В игру возвращаются наборы Now & Later Packs: каждый такой набор даёт ваучер, который автоматически обменяется на наборы The Show Packs при запуске MLB The Show 27 — повторно покупать их не потребуется.

MLB The Show 26 вышла в марте и получила ряд улучшений по сравнению с предшественниками.