Студия BiteMe Games выпустила демоверсию симулятора разработчика MMO 98

Независимая студия BiteMe Games представила свой новый проект под названием MMO 98. Это инкрементальная стратегия и симулятор, в котором пользователям предстоит взять на себя руководство небольшой компанией по созданию многопользовательских игр. Главная цель игрока сводится к развитию бизнеса от маленькой команды до лидера на мировом рынке. В данный момент пользователи уже могут ознакомиться с игрой благодаря бесплатной демоверсии в сервисе Steam.

Игровой процесс полностью сосредоточен на управлении технической стороной сетевых продуктов. Виртуальному руководителю предстоит постоянно улучшать серверную инфраструктуру и оперативно решать возникающие проблемы. Доходы от выпущенных проектов необходимо грамотно реинвестировать в оборудование для поддержки растущей аудитории. Игрокам придется следить за глобальной пропускной способностью сети, размещать серверы в разных странах и устранять локальные сбои.

С расширением бизнеса студия сможет выпускать более масштабные проекты, разрабатывать сиквелы и наращивать фанатскую базу. Одной из главных особенностей MMO 98 стал визуальный дизайн. Весь процесс управления компанией происходит через интерфейс, стилизованный под классический рабочий стол старых операционных систем. Также авторы упоминают частичное использование нейросетей для генерации обложек вымышленных игр внутри симулятора.

Полноценный выход проекта запланирован на апрель 2026 года. Игра отличается крайне низкими системными требованиями и займет на накопителе всего 150 мегабайт. Разработчики заявили поддержку 15 языков, среди которых присутствует полный перевод интерфейса на русский язык.