Метроидвания Moadra, вдохновлённая вселенной "Чужих", выйдет не только на ПК, но и на консолях

Инди-студия Ratel Game объявила, что научно-фантастическая метроидвания Moadra, вдохновлённая вселенной «Чужих», выйдет не только на ПК, но и на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Релиз на всех платформах ожидается в 2025 году, однако точная дата пока не названа.

Moadra сочетает элементы классических игр вроде Metroid и Castlevania: Aria of Sorrow с мрачной атмосферой ретро-фантастики. Игрокам предстоит управлять андроидом, исследующим опасную инопланетную планету, населенную ксеноморфами. Герою предстоит не только раскрыть тайны собственного происхождения, но и выжить среди смертоносных созданий.

Игра предложит глубокую систему прокачки, включающую пять веток навыков, более 70 уникальных способностей и возможность создания оружия. Геймплей будет строиться на исследовании, сражениях и решении головоломок, а визуальный стиль выполнен в выразительной пиксельной графике.