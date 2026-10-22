Выжить, эволюционировать или погибнуть - мрачная метроидвания Moadra вышла на консолях

Забытая планета, опасные существа и необходимость постоянно приспосабливаться к новым угрозам — всё это ждёт игроков в Moadra, мрачной научно-фантастической метроидвании, которая добралась до консолей, включая PlayStation 5. В честь релиза разработчики представили новый трейлер.

Главный герой игры — лейтенант Моадра Мерас, отправившийся исследовать загадочную планету Протея VI. Ему предстоит пробираться через опасные подземные комплексы, сражаться с местными обитателями и выяснять, какие тайны скрывает этот забытый мир.

В основе игрового процесса лежат исследование взаимосвязанных локаций, динамичные сражения и развитие способностей персонажа. По мере прохождения герой становится сильнее и получает новые возможности, позволяющие проникать в ранее недоступные области.

Релизный трейлер демонстрирует мрачные локации, противников и атмосферу научно-фантастического приключения, в котором выживание напрямую зависит от способности адаптироваться.