ByteDance готовится продать авторов Mobile Legends за несколько миллиардов долларов

Компания ByteDance находится на продвинутой стадии переговоров о продаже своей дочерней студии Moonton Technology. В качестве потенциального покупателя выступает Savvy Games Group из Саудовской Аравии. Стоимость предполагаемой сделки оценивается в диапазоне от 6 до 7 миллиардов долларов.

Источники сообщают, что стороны уже достигли предварительного соглашения по основным условиям договора. Окончательное подписание документов может состояться уже в текущем квартале. Информаторы пожелали остаться анонимными, так как не уполномочены общаться со СМИ. Представители ByteDance и Savvy Games на данный момент не дали официальных комментариев.

Продажа актива ознаменует отход владельцев TikTok от амбициозных планов по захвату рынка видеоигр. Китайский техногигант приобрел Moonton в 2021 году через свое подразделение Nuverse. Тогда эксперты оценивали покупку примерно в 4 миллиарда долларов. Спустя два года компания объявила о реструктуризации своего игрового направления.

Студия Moonton получила мировую известность благодаря мобильной MOBA Mobile Legends: Bang Bang. Разработчики заявляют, что проект скачали более 1,5 миллиарда раз, а ежемесячная активная аудитория превышает 110 миллионов пользователей. В штате компании числится более 2000 сотрудников, работающих в офисах по всей Азии и Латинской Америке.

Покупатель актива продолжает активную экспансию в индустрии. Savvy Games Group принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии и занимается стратегическими инвестициями в киберспорт и разработку игр. В 2023 году группа уже приобрела калифорнийскую компанию Scopely за 4,9 миллиарда долларов. Сделка с ByteDance может стать очередным крупным вложением фонда в развлекательный сектор.