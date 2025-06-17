Играй со вкусом - MLBB и PopTato запускают эпичную коллаборацию

Любители Mobile Legends: Bang Bang получили неожиданный сюрприз — теперь можно не только рубиться в любимой игре, но и хрустеть тематическими чипсами PopTato! Бренд выпустил три специальных вкуса, вдохновленных популярными героями: классический "Сметана и лук" с Чипом, пикантный "Краб" с Лукасом и эксклюзивный "Ребра в глазури «перечная кола" с Лейлой. Упаковки выполнены в фирменном стиле персонажей, что особенно порадует фанатов. Найти эти чипсы можно в 13 500 магазинах "Магнит" по всей России.

Но самое интересное — масштабная акция с призами. До 29 июля, покупая чипсы и находя внутри промокоды, можно не только получить эксклюзивные внутриигровые бонусы, но и побороться за серьезные призы. Регистрируя коды на специальном сайте, участники автоматически получают брендированные эмодзи и промо-коды от М.Видео, а также билеты для участия в еженедельных розыгрышах. Чем больше кодов собрано — тем выше шансы выиграть игровые девайсы от Thunderobot, мониторы Xiaomi, планшеты, смартфоны POCO F7 Pro или даже 100 000 бонусных рублей от М.Видео. Главные розыгрыши пройдут 4, 11, 18 и 25 июля, а результаты будут опубликованы в официальных соцсетях MLBB.

Для настоящих фанатов приготовили и офлайн-активности. 5 июля в московском ТЦ "Метрополис" пройдет специальный ивент с косплеерами, фотозонами и бесплатными призами. А с 6 июля по 5 августа в парке "Остров мечты" появится тематическая фотозона, где можно сделать памятные снимки и поучаствовать в конкурсах на бесплатные билеты. Подписчиков официальных сообществ MLBB в ВКонтакте и Telegram также ждут дополнительные конкурсы и сюрпризы.