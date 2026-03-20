Коллаборация Mobile Legends: Bang Bang и "Наруто" стартует 27 марта - новые скины Минато и Итачи

Разработчики Mobile Legends: Bang Bang анонсировали старт второй части коллаборации с аниме "Наруто". В рамках события в игре появятся два новых эксклюзивных скина. Ивент стартует 27 марта и продлится 45 дней — до 10 мая 2026 года.

В рамках события игроков ждут несколько активностей:

Розыгрыш обликов (система гачи): возможность получить облики Госсен "Минато Намикадзэ" и Джулиан "Итачи Учиха", а также вернувшиеся скины первой волны;

Розыгрыш ресурсов : получение улучшенной священной статуи "Гамакичи" (общей для всех героев), а также эффектов загрузки "Битва судьбы [Наруто]" и "Битва судьбы [Саске]";

Событие "Путь ниндзя": бесплатное получение одного из двух обликов на выбор — Валир "Пылающий взор" или Вэйл "Гаара", а также эксклюзивной священной статуи Вэйла и боевых эмоций.

Дополнительно в рамках коллаборации будут доступны бесплатные эффекты смерти, элитный облик и анимированная рамка аватара. Босс на карте (Лорд) будет заменен на Мадару, а миньоны и турели получат тематическое оформление.

Первая коллаборация MLBB × Naruto прошла в мае 2025 года и стала одним из самых успешных ивентов в истории игры, собрав рекордную аудиторию. Тогда были представлены пять скинов, включая бесплатного Гаару для Вэйла, а также тематические изменения лорда и миньонов.