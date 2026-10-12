Mobile Legends: Bang Bang вышла в RuStore - к 10-летию игры запустили новое событие

Одна из самых популярных мобильных игр в жанре MOBA — Mobile Legends: Bang Bang — стала доступна в магазине приложений RuStore. В этом году проект отмечает 10-летие, и в честь юбилея игроков ждет специальное событие с эксклюзивными наградами.

MOBA 5 на 5 на смартфоне

Mobile Legends: Bang Bang — динамичная MOBA, где две команды по пять игроков сражаются за контроль над картой и пытаются разрушить трон соперника. Перед каждым матчем нужно выбирать героев с уникальными способностями и собирают команду, где важна каждая роль. Кто-то идет в атаку, кто-то берет на себя защиту, а кто-то помогает союзникам контролировать поле боя.

В игре доступно более 120 героев с разными механиками и стилями. Можно выбрать мощного танка, который выдерживает основной урон, ловкого убийцу для быстрых атак, мага с сильными заклинаниями или стрелка, который становится главной ударной силой команды на поздних этапах боя.

Главная особенность Mobile Legends: Bang Bang — быстрые матчи, которые обычно занимают около 10–15 минут. За это время игрокам нужно оперативно продумывать тактику, помогать союзникам и принимать решения, которые могут изменить исход сражения.

Помимо классического режима 5 на 5, в игре есть рейтинговые матчи, сезонные события и различные игровые режимы.

А теперь — подробнее о юбилейных подарках, которые ждут игроков в RuStore.

Эпические облики к 10-летию

В Mobile Legends: Bang Bang есть повод потратить накопленные алмазы. В игре запустили «Союз Претендентов» — событие с розыгрышем обликов «Императрица Араши» для Обсидии и «Серебристая Райко» для Селены. Попытать удачу можно до 25 октября.

Разработчики предусмотрели несколько бонусов для участников. Первый розыгрыш ×10 стоит вдвое дешевле, а каждый день со скидкой 50% доступна одна одиночная попытка. За каждые 10 розыгрышей гарантирован эпический облик или награда того же типа более высокого качества. Помимо этого, в призовом фонде есть редкие ресурсы.

Подробнее о событии: https://www.rustore.ru/catalog/event/11521?eventNum=1

Mobile Legends: Bang Bang можно скачать бесплатно в каталоге RuStore.