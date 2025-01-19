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Mobile Legends: Bang Bang 14.07.2016
Мультиплеер, MOBA
5.8 38 оценок

Mobile Legends: Bang Bang запретили в США из-за блокировки TikTok

Simple Jack
Новости

Мобильная игра Mobile Legends: Bang Bang (ML:BB) оказалась под запретом в США после ограничений, наложенных на TikTok и его владельца ByteDance. Под действие запрета попали и другие проекты компании, включая Marvel Snap и Land of Empires.

Запрет связан с мерами, принятыми против ByteDance, владельца TikTok и множества других брендов. В США TikTok уже недоступен, а пользователи вместо доступа к приложению получают уведомление о блокировке. Подобная судьба постигла и игры, связанные с ByteDance.

Запрет ML:BB вызвал волну обеспокоенности среди фанатов и представителей киберспортивной индустрии. Игра занимает одно из ведущих мест в мире мобильного киберспорта, привлекая миллионы зрителей. Например, на M5 World Championship в 2023 году за игрой наблюдали более пяти миллионов зрителей, что делает её одной из самых популярных игр за всю историю.

Согласно данным Esports Charts, в 2024 году Mobile Legends: Bang Bang заняла восьмое место по призовым среди киберспортивных дисциплин, распределив около 8 миллионов долларов между участниками 163 турниров. По популярности среди зрителей ML:BB уступила только League of Legends, опередив такие хиты, как Counter-Strike 2, Dota 2 и Fortnite.

Американские пользователи больше не могут зайти в ML:BB или связанные с ByteDance проекты. Например, при попытке запустить Mobile Legends: Adventure игроки видят следующее сообщение:

«Mobile Legends: Adventure временно недоступна для игроков в США. Мы высоко ценим наше игровое сообщество и активно ищем возможности вернуть игру».

Хотя Северная Америка не является ключевым регионом для ML:BB, её запрет стал серьёзным ударом по потенциальному росту аудитории игры за пределами Азии. Будущее проектов ByteDance в США остаётся неопределённым, но разработчики обещают искать пути для возвращения на рынок.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Jensen

А кто то еще жаловался что блокируют ютуб))

8
H-DS

Это другое)

7
Costollom
А кто то еще жаловался что блокируют ютуб))

Типа в России не надо жаловаться, так как в США что-то заблокировали, типа: "А у них на Западе...".

-5
Vinzed Costollom

судя по реддиту, там обвиняют только разрабов, что они не предупредили.

4
PolGhost Vinzed

Дак у нас с ютубом, если глянуть отзывы в Плей Маркете, ситуация ровно такая же была. Люди винили приложение и разработчиков. Банальная неосведомлённость

1
Sorsh

Это такая же тупость. Блокировать сервисы - умнее старики в наше время ничего не придумали

1
Costollom
Мобильная игра Mobile Legends: Bang Bang (ML:BB) оказалась под запретом

Хорошая новость.

0
tvorog8088

Как это так в Тик-Токе не дают шпионить за пользователями)))

0
ckott4

демократия, свободный рынок, цивилизация, независимость, неприкосновенность частной собственности, сервис, которого не достойны не арийские расы

-1
orion1786

Ну да устаревании сервисов это другое)

0
Owyn

Роскомназдор добрался уже и до Швободной и Демократической)))

-1