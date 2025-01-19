Mobile Legends: Bang Bang запретили в США из-за блокировки TikTok

Мобильная игра Mobile Legends: Bang Bang (ML:BB) оказалась под запретом в США после ограничений, наложенных на TikTok и его владельца ByteDance. Под действие запрета попали и другие проекты компании, включая Marvel Snap и Land of Empires.

Запрет связан с мерами, принятыми против ByteDance, владельца TikTok и множества других брендов. В США TikTok уже недоступен, а пользователи вместо доступа к приложению получают уведомление о блокировке. Подобная судьба постигла и игры, связанные с ByteDance.

Запрет ML:BB вызвал волну обеспокоенности среди фанатов и представителей киберспортивной индустрии. Игра занимает одно из ведущих мест в мире мобильного киберспорта, привлекая миллионы зрителей. Например, на M5 World Championship в 2023 году за игрой наблюдали более пяти миллионов зрителей, что делает её одной из самых популярных игр за всю историю.

Согласно данным Esports Charts, в 2024 году Mobile Legends: Bang Bang заняла восьмое место по призовым среди киберспортивных дисциплин, распределив около 8 миллионов долларов между участниками 163 турниров. По популярности среди зрителей ML:BB уступила только League of Legends, опередив такие хиты, как Counter-Strike 2, Dota 2 и Fortnite.

Американские пользователи больше не могут зайти в ML:BB или связанные с ByteDance проекты. Например, при попытке запустить Mobile Legends: Adventure игроки видят следующее сообщение:

«Mobile Legends: Adventure временно недоступна для игроков в США. Мы высоко ценим наше игровое сообщество и активно ищем возможности вернуть игру».

Хотя Северная Америка не является ключевым регионом для ML:BB, её запрет стал серьёзным ударом по потенциальному росту аудитории игры за пределами Азии. Будущее проектов ByteDance в США остаётся неопределённым, но разработчики обещают искать пути для возвращения на рынок.