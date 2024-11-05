Праздник для фанатов MLBB в России - выход комикса и крупный фестиваль

Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), популярная мобильная MOBA, выпустила свой первый русскоязычный комикс, созданный в сотрудничестве с издательством BUBBLE. История комикса расскажет о Нолане — храбром герое, давно исчезнувшем, но не забытом. Читателей ждет насыщенное приключение, а прочитать можно на сайте BUBBLE.
Одновременно с выходом комикса стыли известны подробности и о крупном мероприятии. 16 ноября в Москве состоится первый мини-фестиваль MLBB HeroCon 2024. Местом встречи станет "Хлебозавод", а партнерами мероприятия выступят бренды realme, KONO, LG и Лаборатория Касперского. Программа обещает много интересного:
- Косплей-конкурсы для новичков и профессионалов
- Музыкальные и танцевальные выступления
- Викторины и квесты на тему MLBB, комиксов и косплея
- Фотозона с AI-эффектами и мейкап-зона
- Мерч-зона с призами от MLBB и партнеров
- Игровая зона от realme и бар с азиатской лапшой от KONO
Издательство BUBBLE также примет участие в фестивале. Главный редактор Роман Котков представит комикс, а художник Валентин Поткин проведет скетч-баттл для гостей.
Я знаю один Bang Bang
прости, но это лютый кринж. Я обьясню тебе дословно, братишка, почему повторение успешного западного контента работало в совке, а сейчас нет. Раньше была информационная блокада и люди не знали, что весь так называемый рок является калькой успешных проектов и гов...роком. А сейчас знают и будут всегда обращать внимание на первоисточник. Т.е. делая копии успешного западного контента, сейчас вы создадите рекламу западному первоисточнику. Это касается и игр и кино и музыки и товаров. Это уже прошли китайцы - они копируют успешные западные проекты, но но но если есть деньги купят айфон как пример, а всё остальное ты сам знаешь по финансовым возможностям. Так, что нужно работать, а не заимствовать мягко скажем.
По поводу гов...рока:
а я думал "Monster Love Big Boobs" а тут оказывается калька с LOL/ Заходишь цвета те же роли и рожи другие
Вот почему Китай нас так превосходит экономически (да и вообще всех). Они "заимствуют" чужие идеи с гордостью, а у всех остальных "фу, калька, бе". Про тех же Баблов постоянно говорят в стиле, "фу, пародия на марвел". Так можно любые комиксы назвать пародией на марвел. У них есть свои, интересные персонажи, но мало кто хочет это видеть из-за предрассудков.
ну это калька и суд был. то что не выиграли ну да. сейчас ушлые гвностряпы только так и делают калька по стилистике калька по названию. вы бы знали сколько подобного забили лопатой и там не только китайцы с 2000 считать не пересчитать. Но Китай неплохо и на своем вывозит самое громкое это конешн макака но вы бы видели сколько там годноты по культиватарам по манхуа там не то что рядом не валялась а вообще гдето в другом месте находятся наши разрабы
Увы, не знакома, верю на слово. )