Праздник для фанатов MLBB в России - выход комикса и крупный фестиваль

Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), популярная мобильная MOBA, выпустила свой первый русскоязычный комикс, созданный в сотрудничестве с издательством BUBBLE. История комикса расскажет о Нолане — храбром герое, давно исчезнувшем, но не забытом. Читателей ждет насыщенное приключение, а прочитать можно на сайте BUBBLE.

Одновременно с выходом комикса стыли известны подробности и о крупном мероприятии. 16 ноября в Москве состоится первый мини-фестиваль MLBB HeroCon 2024. Местом встречи станет "Хлебозавод", а партнерами мероприятия выступят бренды realme, KONO, LG и Лаборатория Касперского. Программа обещает много интересного:

Косплей-конкурсы для новичков и профессионалов

Музыкальные и танцевальные выступления

Викторины и квесты на тему MLBB, комиксов и косплея

Фотозона с AI-эффектами и мейкап-зона

Мерч-зона с призами от MLBB и партнеров

Игровая зона от realme и бар с азиатской лапшой от KONO

Издательство BUBBLE также примет участие в фестивале. Главный редактор Роман Котков представит комикс, а художник Валентин Поткин проведет скетч-баттл для гостей.