Российская Geltek Cyber Team выступит на чемпионате мира по Mobile Legends: Bang Bang

Женская киберспортивная команда Geltek Cyber Team получила право выступить на международном турнире MLBB Women's Invitational (MWI) 2026, который пройдет в рамках Esports World Cup. Коллектив стал победителем десятого сезона Lady MVP по Mobile Legends: Bang Bang и выиграл квалификацию для региона EECA.

Выход на мировую арену стал важным достижением как для самой команды, так и для российского женского киберспорта в целом. Перспективы развития направления и подготовку коллектива к международным соревнованиям обсудили на пресс-конференции в ТАСС с участием представителей отрасли, спортивных организаций и руководства команды.

В Министерстве спорта РФ отметили важность участия российских команд в международных соревнованиях, подчеркнув, что подобные выступления помогают укреплять позиции страны на мировой спортивной арене. В свою очередь, в Федерации компьютерного спорта России заявили, что Россия сегодня является одним из лидеров по развитию женского киберспорта и намерена продолжать поддержку этого направления.

Особый интерес вызывает история самой Geltek Cyber Team. Команда была создана косметической компанией «Гельтек» лишь в марте этого года, однако уже спустя несколько месяцев смогла пробиться на крупнейший международный турнир. По словам представителей компании, проект рассматривается как долгосрочная инвестиция в развитие женского киберспорта, а все игроки являются официальными сотрудниками организации.

В компании также рассчитывают развивать вокруг команды полноценное медийное сообщество. Помимо участия в турнирах, планируется создание контента о тренировках, закулисной жизни спортсменок и подготовке к международным соревнованиям.

MLBB Women's Invitational 2026 станет крупнейшим турниром в истории женской сцены Mobile Legends: Bang Bang. Организаторы расширили систему отбора более чем на 60 регионов мира, а в основной стадии чемпионата выступят 16 сильнейших команд планеты. Призовой фонд соревнований составит 500 тысяч долларов.

На мировом первенстве российскому коллективу предстоит встретиться с сильнейшими командами из Азии, Европы и Северной Америки. В Geltek Cyber Team рассчитывают не только достойно представить страну на международной сцене, но и привлечь дополнительное внимание к развитию женского киберспорта.

Во время пресс-конференции также была представлена новая игровая форма команды, разработанная брендом одежды SelSovet специально к международному сезону. Ее полноценный показ состоится незадолго до старта Esports World Cup.

Состав Geltek Cyber Team по Mobile Legends: Bang Bang:

Любовь «Lyubon» Галкина — EXP Lane;

Ирина «Kioway» Королёва — Jungle;

Соня «Sonjjqkke» Ованесян — Mid Lane;

Каролина «Tokio» Павлова — Gold Lane;

София «KUWEJO» Коршунова — Roam;

Софья «KASIKOMI» Осадчая — запасной игрок.

Тренерский штаб команды возглавляет Владимир «Ospreay» Гончар, а за аналитическую работу отвечает Денис «Selfdestruct» Меркулов.