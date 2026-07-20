Российская Geltek Cyber Team завоевала бронзу чемпионата мира MLBB Women's Invitational 2026

Женская команда Geltek Cyber Team завершила выступление на чемпионате мира MLBB Women's Invitational (MWI) 2026, который прошел во Франции в рамках Esports World Cup. По итогам соревнований российский коллектив завоевал бронзовые медали, войдя в тройку сильнейших женских команд мира.

Право выступить на мировом первенстве Geltek Cyber Team получила после победы в региональной квалификации Lady MVP Season 10, где представляла регион Восточной Европы и Центральной Азии (EECA).

На групповом этапе команда не проиграла ни одной карты, обыграв Geekay Esports FE и Twisted Minds VN с одинаковым счетом 2:0. В четвертьфинале Geltek Cyber Team оказалась сильнее Falcons Vega MENA, завершив серию со счетом 2:1 и обеспечив себе место в полуфинале.

За выход в финал российский коллектив встретился с действующими чемпионками мира из Team Vitality, однако уступил со счетом 1:3. В матче за третье место Geltek Cyber Team уверенно победила камбоджийскую Galaxy Phoenix — 3:0, завоевав бронзовые награды турнира.

Для Geltek Cyber Team это стало дебютным выступлением на чемпионате мира. Несмотря на то что состав был сформирован менее года назад, команда сумела добраться до полуфинала и завершить турнир на третьем месте.

Директор Geltek Cyber Team Роман Алымов отметил:

Выступление на MWI 2026 стало важным этапом в развитии Geltek Cyber Team. Мы увидели, что способны на равных бороться с сильнейшими командами мира, и получили четкое понимание направлений для дальнейшего роста. Уверен, этот опыт станет фундаментом будущих побед.

22 июля спортсменки вернутся в Москву, где в аэропорту Шереметьево для команды запланирована встреча с болельщиками. Сбор гостей начнётся в 06:45. У поклонников будет возможность лично поздравить спортсменок с успешным выступлением, сделать памятные фотографии, получить автографы и принять участие в конкурсе плакатов. Контакт координатора: +7 963 780 1360, Мария.