Savvy Games покупает создателей Mobile Legends за более чем $6 млрд

Саудовская игровая компания Savvy Games Group близка к завершению одной из крупнейших сделок в индустрии мобильных игр. Холдинг договорился о покупке студии Moonton у китайского гиганта ByteDance — сумма сделки превышает 6 миллиардов долларов.

По данным источников, стороны уже подписали соглашение, однако финальное закрытие сделки зависит от одобрения регуляторов. После завершения процесса Moonton перейдёт под полный контроль Savvy, которая активно расширяет своё присутствие в глобальной игровой индустрии.

В самой студии считают, что смена владельца откроет новые возможности для развития. Руководство Moonton рассчитывает, что дополнительное финансирование и ресурсы позволят улучшить качество проектов и расширить аудиторию по всему миру.

В ByteDance, в свою очередь, назвали продажу «логичным этапом развития бизнеса». Компания постепенно сокращает участие в игровом сегменте, фокусируясь на других направлениях.

Ключевым активом сделки остаётся Mobile Legends: Bang Bang — одна из самых популярных мобильных игр в мире. Проект стабильно входит в топ по аудитории, насчитывая около 110 миллионов активных пользователей в месяц и более 1,5 миллиарда загрузок. Кроме того, игра занимает важное место в киберспорте, особенно в странах Азии.

Для Savvy Games это приобретение станет стратегическим шагом: компания укрепит позиции в мобильном сегменте, расширит международное влияние и усилит присутствие в сфере киберспорта.