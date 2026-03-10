Team Yandex представила команду по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang

Бренд Team Yandex объявил о запуске киберспортивной команды по многопользовательскому проекту Mobile Legends: Bang Bang. Данная инициатива направлена на развитие мобильного киберспорта и расширение присутствия бренда в игровой индустрии.

В новый состав вошли 5 профессиональных игроков, а также тренер и менеджер. Представители компании отмечают, что запуск коллектива повысит узнаваемость среди аудитории мобильных проектов и привлечет внимание поклонников соревновательных игр. Ранее в 2025 году при поддержке сервиса Яндекс Маркет уже была сформирована команда по дисциплине Dota 2. Этот коллектив успешно выступил на профессиональной сцене и одержал победу на крупном турнире DreamLeague Season 27. В будущем бренд планирует расширять свое присутствие и в других киберспортивных дисциплинах.

Соревновательная игра Mobile Legends: Bang Bang была выпущена в 2016 году разработчиками из компании MOONTON. Проект изначально создавался специально для мобильных устройств. Финал недавнего чемпионата M7 World Championship привлек более 5600000 зрителей по всему миру. За все время с момента релиза игру скачали более 1500000000 раз, а ежемесячная аудитория проекта стабильно превышает 110000000 активных пользователей.