В Mobile Legends: Bang Bang анонсирован новый режим "Хаотичная схватка"

Разработчики Mobile Legends: Bang Bang анонсировали запуск нового режима игры под названием “Хаотичная схватка”, который станет доступен игрокам уже 21 ноября. Режим предусматривает динамичные дуэли 3 на 3 с участием шести команд, сражающихся параллельно на одной карте.

Особенностью формата станет уникальная система кастомизации, позволяющая комбинировать разнообразные фрагменты хаоса для создания неповторимых сборок героев. Для поддержания интенсивного темпа игры разработчики внедрили механизм быстро сжимающейся зоны “Бедствие”, который ускоряет развитие событий и повышает накал противостояния. Новый режим отличается минимальными ограничениями при создании персонажей, предоставляя игрокам необычную свободу для тактических экспериментов.

Запуск “Хаотичной схватки” обещает стать заметным событием для многомиллионного комьюнити Mobile Legends. Ожидается, что новый режим предложит свежий игровой опыт как для ветеранов, так и для новых игроков, ищущих альтернативные форматы сражений в мире игры.