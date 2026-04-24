В Mobile Legends: Bang Bang появился новый режим - Frozen Sea Showdown со сражениями на крюках и гигантскими героями

MOONTON Games анонсировали новый ограниченный по времени режим Frozen Sea Showdown в рамках 40-го сезона Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Вместо классической тактической «пятерки» игроков ждут динамичные схватки 4 на 4 на ледяной карте, полностью лишённые привычных линий, крипов и башен.

Ниже — главные детали нового игрового события, которое обещает стать одним из самых зрелищных в истории MLBB.

Режим Frozen Sea Showdown стартовал 23 апреля и продлится до 6 мая 2026 года, предлагая геймерам полностью переосмысленный взгляд на знакомую вселенную. Ключевые особенности режима:

Все за одного — все за Франко : оба соперничающих отряда по 4 человека используют исключительно персонажа Франко — знаменитого охотника с огромным крюком. Никакой прокачки предметов, только чистое мастерство обращения с крюком и координация в команде.

: оба соперничающих отряда по 4 человека используют исключительно персонажа Франко — знаменитого охотника с огромным крюком. Никакой прокачки предметов, только чистое мастерство обращения с крюком и координация в команде. Карта с уникальными условиями : сражения разворачиваются на узкой обледенелой арене, разделённой посередине незамерзающей рекой. Команды начинают бой на противоположных берегах. Главная цель — перетянуть врага крюком на свою сторону и сбросить его в ледяную воду для получения очка.

: сражения разворачиваются на узкой обледенелой арене, разделённой посередине незамерзающей рекой. Команды начинают бой на противоположных берегах. Главная цель — перетянуть врага крюком на свою сторону и сбросить его в ледяную воду для получения очка. Цель и тайминг: битва длится максимум 10 минут. Победа присуждается команде, первой набравшей 30 убийств, либо той, у кого больше всех фрагов по истечении лимита времени.

Режим добавляет элемент погони за лидером за счёт характерной механики «снежного кома»:

Здесь нет золота : традиционная система покупки предметов отсутствует. Вместо этого характеристики и внешний вид героя меняются в реальном времени.

: традиционная система покупки предметов отсутствует. Вместо этого характеристики и внешний вид героя меняются в реальном времени. Растёте с каждым фрагом : чем больше убийств совершает игрок, тем крупнее становится его персонаж, а крюк — дальнобойнее. Каждая ликвидация мгновенно сбрасывает время перезарядки крюка, позволяя быстро устраивать «рейд» на вражескую команду.

: чем больше убийств совершает игрок, тем крупнее становится его персонаж, а крюк — дальнобойнее. Каждая ликвидация мгновенно сбрасывает время перезарядки крюка, позволяя быстро устраивать «рейд» на вражескую команду. Особые сундуки: после убийства врага на его месте появляется сундук. Открытие даёт команде временный пассивный бафф (например, увеличение дальности крюка или щиты).

На карте также появляются крабы и особые сундуки, которые дают активные умения (по типу “скиллшотов” из MLBB):

Тройной крюк : запускает три крюка веером.

: запускает три крюка веером. Молния : оглушает противников в любой точке карты.

: оглушает противников в любой точке карты. Удар с рикошетом : поражает цели за укрытиями.

: поражает цели за укрытиями. Крабовый сундук: открывается каждые 5 секунд в реке. Даёт одно активное умение: может быть как молния, так и «Отражение крюка» (отбрасывает вражеские снаряды) или воспоминание (откат на предыдущую позицию).

Также на карте можно забрать особого Белого Краба, награда за убийство которого даёт экипировку для Франко, меняющую ход боя.

Frozen Sea Showdown выглядит как отличный повод вернуться в MLBB даже для тех, кто устал от классического геймплея. Ритмичные 10-минутные матчи без необходимости фарма будут весьма кстати, а растущие в размерах Франко гарантируют командный хаос и совершенно новый игровой опыт. Не пропустите ивент — он продлится всего две недели.