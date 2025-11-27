Владельцы TikTok возобновили переговоры о продаже авторов Mobile Legends саудовскому фонду

Появилась информация о том, что китайский технологический гигант ByteDance вернулся к обсуждению продажи своей игровой студии Shanghai Moonton Technology. Согласно данным издания Bloomberg, основным претендентом на покупку выступает компания Savvy Games Group, базирующаяся в Саудовской Аравии. Переговоры знаменуют собой возрождение планов ByteDance избавиться от актива, которые были временно отложены в прошлом году.

Китайская корпорация приобрела разработчиков популярной мобильной MOBA Mobile Legends: Bang Bang в 2021 году, при этом оценка студии тогда составляла около 4 миллиардов долларов. Однако сейчас ByteDance постепенно сворачивает свое присутствие в игровой индустрии. Ранее компания уже провела масштабные сокращения персонала и закрыла свое издательское подразделение Nuverse, так и не сумев навязать серьезную конкуренцию холдингу Tencent.

Потенциальный покупатель в лице Savvy Games Group был основан Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и активно вкладывает средства в развитие видеоигрового сектора. Стратегия фонда направлена на превращение страны в международный центр геймдева и киберспорта. Примечательно, что на фоне новостей о Moonton источники упоминают и другую крупную сделку: фонд недавно согласовал приобретение издательства Electronic Arts за 55 миллиардов долларов.

Инсайдеры подчеркивают, что диалог между ByteDance и Savvy Games продолжается, но гарантий успешного заключения сделки пока нет. Официальные представители обеих сторон отказались комментировать ситуацию, а сами обсуждения носят частный характер.