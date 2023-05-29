Model Builder 08.02.2022
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CD Projekt расторгает контракт с разработчиками Model Builder и требует прекращения продаж игры и DLC

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butcher69
Новости

В прошлом году в игре-симуляторе про сборку и покраску моделей появились персонажи из The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Model Builder в октябре получила платное DLC, которое добавило фигурки Геральта, Йеннефер, Цири, а также Джонни Сильверхэнда и Альт. К сожалению, будущее дополнения, как и игры в целом, остается неопределенным.

CD Projekt расторгла контракт с создателями Model Builder, студией Moonlit Games. Как говорится в заявлении:

Расторжение контракта было представлено с немедленным вступлением в силу в связи с тем, что CDP считает грубым нарушением контракта со стороны компании, несмотря на предыдущий разговор. Согласно информации, полученной компанией, расторжение контракта связано с нарушением, связанным с неспособностью бывшего генерального директора Якуба Розенка исправить ошибки в отчете о продажах DLC за четвертый квартал 2022 года.

Разработчики Model Builder оказались не в лучшем положении, так как CDP требует не только выплаты роялти, но и изъятия из продажи данного DLC, а также самой игры. Студия Moonlit отметила, что такое решение является необоснованным, так как "красные" не владеют правами на Model Builder, более того, "DLC продавалось отдельно и его изъятие из продажи не могло оказать никакого влияния на изъятие из продажи игры".

Пока что игру Model Builder и DLC с персонажами из The Witcher и Cyberpunk все еще можно купить (если только в Steam). Moonlit Games, как сообщается, пытается договориться с CDP о возобновлении контракта или о том, чтобы "красные" отозвали уведомление о расторжении.

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