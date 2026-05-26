Тактический симулятор Modern Naval Warfare вышел в раннем доступе Steam и получил в основном отрицательные отзывы

26 мая 2026 года состоялся релиз тактического симулятора атомной подводной лодки Modern Naval Warfare в раннем доступе цифрового магазина Steam. Игроки высказали первые отзывы о проекте от разработчиков из Wave Ops и издателя Matrix Games, выставив игре в основном отрицательные оценки.

В Modern Naval Warfare игрокам предлагают взять на себя командование американской ядерной субмариной класса Virginia. Создатели позиционируют свой проект как глубокий и высокореалистичный симулятор, в котором детально воссозданы интерьеры боевого поста управления, а также физика воды и распространение звука. Игровой процесс требует ручного управления различными станциями, включая сонар, радары, системы радиоэлектронной борьбы и комплексы вооружения, состоящие из торпед и крылатых ракет.

На момент выхода рейтинг игры в Steam оценивается как в основном отрицательный. Основные жалобы игроков связаны с плохой оптимизацией и низкой производительностью на компьютерах. Пользователи отмечают падение частоты кадров при использовании перископа или внешней камеры, а также регулярные зависания симуляции после 15 минут игрового процесса.

Другим важным поводом для критики стало практически полное отсутствие боевого искусственного интеллекта. Разработчики подтвердили, что в текущей версии противники способны лишь уклоняться от атак и использовать защитные средства, в то время как полноценный наступательный ИИ появится позже. Игроки также выразили недовольство звуковым сопровождением, отметив отсутствие звуков работы двигателей и голосовых докладов экипажа. Стоимость симулятора, составляющая 2300 рублей в российском регионе, по мнению многих пользователей, является завышенной для текущего состояния проекта.

Авторы проекта заранее предупреждали сообщество о высокой сложности игры, подчеркивая, что Modern Naval Warfare ориентирована на любителей хардкорных симуляторов. В текущей версии пользователям доступна кампания из 18 миссий в Южно-Китайском море, редактор сценариев и полностью интерактивный мостик субмарины. Для освоения управления игрокам необходимо изучать масштабные руководства в формате PDF, так как полноценное встроенное обучение на данный момент отсутствует.

Разработчики планируют провести в раннем доступе около 12 месяцев и выпустить версию 1.0 в 2027 году. За это время студия намерена добавить полноценный многопользовательский режим, доработать ИИ противников, улучшить общую производительность и перевести интерфейс на несколько языков, включая русский, который сейчас официально не поддерживается. Цена игры после полноценного релиза меняться не будет.