Из суши в санитары: в Steam состоялся релиз пиксельного аналога PowerWash Simulator под названием Moldwasher

Польское издательство Anshar Publishing совместно со студией-разработчиком Rubel Games официально выпустило в продажу аркадный симулятор уборки Moldwasher. Проект представляет собой расслабляющее двухмерное приключение с пиксельной графикой, концептуально напоминающее популярную игру PowerWash Simulator. Игрокам предстоит примерить на себя роль необычного и очаровательного персонажа — маленького суши-нигири, вставшего на защиту чистоты.

Главной задачей геймеров станет наведение полного порядка внутри давно заброшенного и загрязнённого домашнего холодильника. С помощью водомёта высокого давления, различных насадок, огнемёта и даже кирки пользователям необходимо методично счищать липкую плесень и грязь с испорченной еды, полок и ящиков. За успешное выполнение клининговых миссий начисляются очки, которые можно тратить в магазине на кастомизацию своего убежища и покупку более мощного снаряжения.

Полноценный релиз забавной аркады на ПК состоялся 23 июня 2026 года. Проект с первых часов получил очень положительные отзывы от первых покупателей в цифровом магазине Steam. Игра содержит 27 достижений и полностью поддерживает 12 языков, включая официальный русский текстовый перевод интерфейса и субтитров.

Базовая стоимость симулятора в рамках приветственной акции до 30 июня продаётся с 10% скидкой.