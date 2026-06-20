Каждая пуля на счету: Анонсирован реалистичный хоррор "MOLOKAUST" от первого лица

Студия TAF Software представила свой проект, бескомпромиссный survival horror от первого лица под названием MOLOKAUST. Игрокам предстоит отправиться в проклятый город, чтобы спасти свою семью.
Главным героем игры выступает отчаявшийся отец. Ему необходимо проникнуть в самое сердце поселения, которое оказалось развращено неведомым злом. Цель проста: найти и спасти жену и дочь, пока город не поглотил их окончательно. По словам разработчиков, в этом месте каждая тень представляет реальную угрозу.
Авторы обещают гнетущую, гиперреалистичную атмосферу и экстремальные механики выживания. Ресурсы в игре будут строго ограничены, поэтому игрокам придется тщательно исследовать каждый угол в поисках припасов. Создатели отмечают, что патронов в игре будет катастрофически мало, а каждая найденная пуля станет для героя настоящим чудом.
Менеджмент инвентаря и поддержание оружия в рабочем состоянии станут вопросом жизни и смерти. Лишний патрон в магазине определит, выживет ли герой при встрече с монстрами, сошедшими со страниц его худших кошмаров. Мир игры также будет наполнен скрытыми секретами и случайными динамическими событиями, которые разнообразят прохождение.
Информация о дате релиза MOLOKAUST будет объявлена позже. Сейчас доступно демо игры.
Проанализировал данное творение и хочется сказать, что это «Тарков для бедных» в сеттинге Сайлент Хилла. Чистить ствол, проверять патроны в магазине вручную, трястись над каждым гвоздем... Идея-то классная, но хорроры так не работают. Если ты тратишь 40 минут на чистку пистолета, а потом тебя убивает багнутый скример из-за угла, это не страшно, это просто душно. Надеюсь, TAF Software понимают разницу между «атмосферным хардкором» и «симулятором душноты». Пока выглядит сомнительно, но понаблюдать стоит.
MOLOKAUST? Это что, хоррор про восстание просроченного молока в Пятёрочке?
Снова отец, снова пропавшая дочка... Разработчики хорроров вообще пробовали читать другие книги, кроме Silent Hill для чайников?
кривенько но потенциал есть
Треш-пародия на Резьбу.