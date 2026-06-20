Каждая пуля на счету: Анонсирован реалистичный хоррор "MOLOKAUST" от первого лица

Студия TAF Software представила свой проект, бескомпромиссный survival horror от первого лица под названием MOLOKAUST. Игрокам предстоит отправиться в проклятый город, чтобы спасти свою семью.

Главным героем игры выступает отчаявшийся отец. Ему необходимо проникнуть в самое сердце поселения, которое оказалось развращено неведомым злом. Цель проста: найти и спасти жену и дочь, пока город не поглотил их окончательно. По словам разработчиков, в этом месте каждая тень представляет реальную угрозу.

Авторы обещают гнетущую, гиперреалистичную атмосферу и экстремальные механики выживания. Ресурсы в игре будут строго ограничены, поэтому игрокам придется тщательно исследовать каждый угол в поисках припасов. Создатели отмечают, что патронов в игре будет катастрофически мало, а каждая найденная пуля станет для героя настоящим чудом.



Менеджмент инвентаря и поддержание оружия в рабочем состоянии станут вопросом жизни и смерти. Лишний патрон в магазине определит, выживет ли герой при встрече с монстрами, сошедшими со страниц его худших кошмаров. Мир игры также будет наполнен скрытыми секретами и случайными динамическими событиями, которые разнообразят прохождение.

Информация о дате релиза MOLOKAUST будет объявлена позже. Сейчас доступно демо игры.