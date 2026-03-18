Momento: уютный симулятор декорирования комнат выйдет во втором квартале 2026 года

Silver Lining Interactive совместно с Fat Alien Cat и Nomo Studio анонсировали выход Momento — игры для уютного декорирования комнат. Проект выйдет во втором квартале 2026 года на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и PC через Steam.

Momento предлагает игрокам погрузиться в атмосферу спокойствия и творчества. Здесь каждый предмет, который вы решите оставить или выбросить, влияет на сюжет и раскрытие событий. Игра позволяет пережить жизнь с детства, принимать решения о своей судьбе и исследовать разнообразные сценарии — любовь, разочарование, чудеса и потери. Проект не ставит ограничений: вы можете развесить всё вверх ногами, выбросить предметы или создать идеально гармоничное пространство.

Особое внимание уделено взаимодействию с миром: можно погладить кошку, собаку или ящерицу, включить все огни и украшать комнаты в разное время суток. Игроки открывают мебель, предметы, обои и комнаты, чтобы создавать уникальные интерьеры и строить собственные истории. Momento предлагает множественные концовки, скрытые пасхалки и головоломки, которые стимулируют исследование.

Разработчики обещают милый и уютный художественный стиль, медитативную атмосферу и красивый саундтрек, который подчеркивает расслабляющий геймплей. Кроме того, доступен творческий режим, позволяющий полностью экспериментировать с декором без ограничений. Momento станет настоящим праздником для тех, кто ценит свободу самовыражения и атмосферу спокойствия в виртуальном мире.