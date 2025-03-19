Время планировать идеальное преступление - Monaco 2 выходит в апреле на ПК и консолях

Humble Games и студия Pocketwatch Games раскрыли дату выхода Monaco 2. До встречи с продолжением популярного кооперативного экшена осталось всего ничего — игра появится уже 10 апреля на ПК и консолях текущего поколения — PS5 и Xbox Series S/X.

Суть игры осталась прежней — собираемся командой до четырёх человек и идём на дело. Можно играть и по сети, и на одном диване. Главное — успеть обчистить все сейфы и смыться до приезда полиции. И да, как это обычно бывает в таких играх, что-то обязательно пойдёт не так — придётся выкручиваться на ходу.

Кстати, игру частично перевели на русский — перевели только текст, озвучка осталась оригинальной.