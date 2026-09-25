В Steam и Epic Games Store вышел средневековый симулятор монастыря Monastery: Ora et Labora

Независимая итальянская студия Dragonkin Studios выпустила в ранний доступ на площадках Steam и Epic Games Store градостроительный симулятор Monastery: Ora et Labora. Проект предлагает взять на себя управление средневековым монастырем и организовать жизнь общины послушников на основе исторического бенедиктинского девиза Молись и трудись. Игрокам предстоит развивать обитель с нуля, следить за распорядком дня братьев и превратить скромное поселение в процветающий духовный и хозяйственный центр.

Игровой процесс объединяет элементы симулятора колонии и классической экономической стратегии. Основное внимание уделяется распределению обязанностей среди монахов, каждый из которых наделен индивидуальными чертами характера и навыками, прогрессирующими по мере работы. Для поддержания жизнедеятельности поселения необходимо возводить спальные корпуса, трапезные, кухни, библиотеки и лазареты, а также налаживать бесперебойное производство базовых ресурсов. Жители монастыря могут возделывать пшеницу и ячмень, ухаживать за пасеками, собирать лекарственные травы, готовить похлебки и выпекать хлеб.

Отдельный акцент сделан на ремеслах, включая создание иллюминированных рукописей в скриптории и сложное пивоварение. В текущей версии реализовано производство медовухи и 4 сортов пива, включая традиционный травяной грюйт и охмеленный эль. Излишки продукции разрешается продавать странствующим торговцам или использовать для выполнения заказов соседних поселений. Помимо экономических задач, игрокам приходится регулярно проводить богослужения, где монахи генерируют очки веры для активации благословений святых, а также бороться со стихийными бедствиями, засухой и паразитами на полях. Древо развития обители уже включает 40 узлов улучшений и декоративных элементов.

Мы разрабатываем амбициозную и уникальную средневековую игру-симулятор управления монастырем. Ранний доступ позволяет нам напрямую работать с нашим сообществом, собирать отзывы, совершенствовать основные игровые механики и постепенно добавлять новый контент, механики и события мира, помогая игре раскрыть весь свой потенциал.

- Dragonkin Studios, разработчики игры

Релиз не обошелся без спорных моментов и технических неполадок. Разработчики открыто предупредили об использовании генеративных нейросетей на этапе концепт-арта и создания некоторых визуальных элементов, что вызвало неоднозначную реакцию у части покупателей. Кроме того, в первые часы после старта в игре обнаружился критический баг, провоцировавший бесконтрольное появление гигантских толп посетителей и ломавший баланс лечебницы. Авторам пришлось экстренно выпустить хотфикс под номером 0.37.4 для стабилизации наплыва персонажей.

На момент выхода симулятор получил 100% положительных отзывов в Steam при пиковом онлайне свыше 200 пользователей. Первые игроки отмечают медитативный темп, понятные механики менеджмента и приятное визуальное оформление, сравнивая проект с градостроительным хитом Banished.

По планам Dragonkin Studios, проект пробудет в стадии раннего доступа около 18 месяцев. За это время авторы рассчитывают расширить список монастырских построек, углубить духовные механики и добавить новые внешние события. После масштабного расширения контента и полноценного релиза версии 1.0 стоимость игры вырастет, а пока базовая цена в российском регионе составляет 660 рублей с учетом временной скидки 20% в первые 2 недели.