Потерянная игра про покемонов из девяностых: анонсировано ретро-приключение MonCraft 199X

Студия Lowe Bros. Studios официально представила свой новый проект MonCraft 199X, который долгое время находился в разработке под рабочим названием. Разработчики опубликовали дебютный анонсирующий трейлер, демонстрирующий необычную смесь механик. Игроков ждёт масштабное приключение в открытом мире, выполненное в ностальгической стилистике классических портативных консолей.

События игры разворачиваются в альтернативной реальности конца девяностых годов, прямо перед наступлением двухтысячного года. Сюжет активно использует знаменитый исторический страх тех лет перед компьютерным сбоем века, когда люди всерьёз верили в скорый цифровой апокалипсис из-за обнуления дат на электронных часах. Именно в этой атмосфере всеобщей паники и предстоит выживать главному герою.

Игрок берёт на себя роль начинающего тренера карманных монстров. Главным отличием от привычных игр подобного жанра станет полноценная механика песочницы с упором на сбор ресурсов, создание снаряжения и строительство. Игрокам придётся буквально с нуля отстраивать разрушенные поселения, а приручённые существа будут активно помогать в битвах и в обустройстве баз.

Свежий видеоролик наглядно показывает сражения в реальном времени, процесс возведения построек и пиксельный визуальный стиль из игр девяностых годов. Разработчики планируют запустить проект в раннем доступе ближе к концу года, но точную дату пока не раскрывают. Страница MonCraft 199X уже появилась в цифровом магазине Steam, где новинку можно добавить в свой список желаемого.