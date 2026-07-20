Money Under the Bed превращает найденные деньги в источник кошмара: демоверсия хоррора уже вышла в Steam

Инди-разработчик 011NINE представил бесплатную демоверсию психологического хоррора Money Under the Bed, релиз которого запланирован на 2027 год в Steam. Игра предлагает необычный взгляд на привычный вопрос о внезапном богатстве: что произойдёт, если получить деньги, но каждая трата будет менять реальность вокруг вас?

По сюжету главный герой после жалобы на финансовые проблемы загадочной статуе просыпается и обнаруживает под кроватью банку с монетами. Дальнейшее развитие истории зависит от решений игрока: деньги можно потратить на еду, попросить совета у друзей или вовсе отказаться от использования находки. Всего в игре предусмотрено пять возможных финалов.

Однако вместе с каждой покупкой квартира героя начинает постепенно меняться. Знакомое помещение становится всё более мрачным и разрушенным, появляются пугающие объекты, напоминающие гигантские руки с игральными картами, а привычных соседей заменяют странные жильцы.

Money Under the Bed делает акцент на моральных выборах и психологическом напряжении, сочетая элементы ролевой игры и хоррора. Атмосфера проекта, связанная с искажением привычного мира и постепенным погружением в неизвестность, напоминает классические произведения жанра вроде Silent Hill.

Бесплатная демоверсия Money Under the Bed уже доступна для Windows через Steam. Полноценный релиз игры состоится в 2027 году.