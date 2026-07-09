Маленькая, большая и мягкая: в сети обсуждают разнообразие женской груди в игре Mongil: Star Dive

Вышедшая в начале этого года бесплатная гача Mongil: Star Dive неожиданно привлекла внимание игроков в сети. После череды патчей геймеры сейчас активно обсуждают не сюжет или механики, а явный фетиш разработчиков из студии Netmarble к детализации женской груди у игровых персонажей.

Пользователи в шутку считают, что авторы Mongil: Star Dive пытаются соревноваться с "феноменальной" физикой героинь из Stellar Blade. Как оказалось, в гае реализовано беспрецедентное разнообразие женских фигур и размеров груди — причем речь идет не только об играбельных героинях, но и об обычных NPC.

Одной из самых обсуждаемых персонажей стала второстепенный NPC по имени мастер Анна. Этот тренер-наставница поразила игроков своими воистину исполинскими формами. По размерам и объему бедер и груди она втрое превышает стандарты обычных девушек-союзниц, чем сразу породила массу интернет-мемов и фан-артов. Но одними гигантскими дамами дело не обошлось. Игроки, исследующие деревню Падающей звезды, с удивлением заметили, что даже у абсолютно безымянных массовки-жительниц грудь физически "выходит за рамки реальности", забавно покачиваясь при движении благодаря сложной технологии анимации.

Это неожиданно приятная особенность Mongil: Star Dive раскрылась как раз после патча с летним событием, которое добавило массу отровенных купальников. По мнению игроков вместе с этим апдейтом грудь женских персонажей стала еще больше и еще "физичнее".

Интересно, что разработчики из Netmarble не скрывают своей любви к пышным формам и заявляют, что подобный дизайн женских персонажей создан для того, чтобы подчеркнуть "жизнь и эстетику мира". Будут ли западные игроки возмущаться такой "гиперсексуализацией" азиатского стиля или, наоборот, проект обретет новую популярность покажет время.