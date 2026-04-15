Состоялся релиз новой бесплатной фансервисной онлайн-гачи Mongil: Star Dive

Сегодня состоялся релиз условно-бесплатной action-RPG Mongil: Star Dive от южнокорейской компании Netmarble. Проект, созданный на Unreal Engine 5, уже успел привлечь внимание фанатов онлайн-гач благодаря графике, пикантному фансервису и необычной системе "Монплан". В игре есть русский язык (перевод текста).

Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где начинающие искатели приключений Верна и Клауд втягиваются в инцидент с таинственными семенами. Сюжет, по словам журналистов, балансирует между серьезным фэнтези и абсурдной комедией: например, героев пытаются зажарить целиком или сделать укол гигантским шприцем.

Главная фишка геймплея - "свитч-скилл". Игрок управляет отрядом из трех персонажей, мгновенно меняя их в бою. Каждая смена активирует уникальную атаку, что превращает сражения в калейдоскоп из способностей. Однако самым необычным элементом игры является система "Монплан". Вместо привычного сбора существ в коллекцию, игрок превращает монстров в маленькие брелоки, которые вешаются на пояс в качестве снаряжения. При этом при просмотре брелоков на экране большим планом показывают задницы героинь, из чего становится понятно, в чем главная цель данной системы.

Особого внимания заслуживает фоторежим. Камера позволяет приближаться к персонажам вплоть до рассмотрения пор кожи. Японские журналисты с восторгом обнаружили, что у охотницы за головами Ангела есть маленькая родинка на левом бедре, а у эльфийки Пенни - родинка под пупком.

Mongil: Star Dive - это редкостный пример того, как ультра-плотная концентрация "милоты" и откровенного фансервиса не ломает игру, а наоборот, становится ее главным двигателем. Серьезное фэнтези, комедия, динамичные бои и система "монплан" с брелоками на поясе работают не как набор случайных механик, а как продуманный гарнир к жирному стейку из харизматичных персонажей.