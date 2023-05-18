Геймплейный трейлер ролевой игры Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten ©

NIS America, издатель, хорошо известный своими ролевыми играми, недавно представил новый трейлер своей предстоящей игры под названием Monochrome Mobius: Right and Wrongs Forgotten, разработанной Aquaplus. Эта игра является последней отдельной частью популярной серии Utawarerumono. Кроме того, издатель также сообщил, что официальная дата выпуска запланирована на 8 сентября 2023 года на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4.

В Monochrome Mobius: Right and Wrongs Forgotten игроки погружаются в захватывающую историю Оштора, который отправляется в путешествие, чтобы разгадать тайны, связанные с загадочной смертью его отца. Чтобы пробиться сквозь препятствия, которые стоят на его пути, Оштор может положиться на своих товарищей и на уникальный инструмент под названием «кольцо действия» (рабочий перевод). Это мощное оружие позволяет ему побеждать своих врагов и менять ситуацию в свою пользу с помощью особого навыка под названием «Сверхусердие».

Физическое издание Monochrome Mobius: Right and Wrongs Forgotten будет включать в себя несколько интересных предметов. Помимо самой игры, игроки получат право на мини-артбук, предлагающий визуальный обзор игровой вселенной, а также цифровой саундтрек к игре для загрузки.