Ролевая игра Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten появится на PS5 и PS4 этой осенью ©

Последняя часть в серии Utawarerumono, Monochrome Mobius: Right and Wrongs Forgotten, была выпущена для ПК в Steam 16 ноября 2022 года. Поскольку предыдущие игры появлялись на платформах PlayStation, выход игры на консоли был лишь вопросом времени. Теперь, благодаря NIS America, Monochrome Mobius: Right and Wrongs Forgotten выйдет этой осенью на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Спокойная жизнь Оштора, молодого человека, живущего в приграничной провинции Эннакамуй, резко рушится, когда он встречает загадочную девушку по имени Шунья. Она сообщает Оштору, что его отец, которого он считал умершим, на самом деле жив и в настоящее время находится в стране Арва Шулан — загадочной стране, которой нет ни на одной карте. Руководствуясь своей моралью, Оштор присоединяется к Шунье и отправляется в путешествие, чтобы узнать правду о странных обстоятельствах своего отца.