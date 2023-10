Ролевая игра Monolith: Requiem of the Ancients получила демо-версию ©

Независимый разработчик игр C2 Game Studio и и издатель Versus Evil выпустили совершенно новую демо-версию своей предстоящей ролевой игры от третьего лица Monolith: Requiem of the Ancients в Steam. Действие происходит в фантастическом мире, полном древних руин. Вам предстоит раскрыть тайны затерянной цивилизации и не дать миру погрузиться во тьму, когда Monolith: Requiem of the Ancients выйдет на платформах ПК, Switch, PlayStation и Xbox в 2024 году.

В этой демоверсии представлена богатая и увлекательная боевая система Monolith: Requiem of the Ancients, основанная на комбо, с разнообразным древним оружием и особыми способностями. Используйте Рунический рой, чтобы призывать конструкции, сокрушать врагов массивными валунами или защищать себя щитом из скальных образований. Освойте легкие, тяжелые и дальние атаки, меняйте оружие на лету, точно блокируйте и уклоняйтесь, а также заполняйте счетчик комбо, чтобы высвободить разрушительные добивающие удары.

Миру Глизе угрожают темные силы, призраки из забытых времен. Астор, молодой воин, должен подняться и раскрыть тайны прошлого, исследуя величественные, загадочные руины и древние храмы в эпической борьбе за выживание планеты. Только Астор может собрать древние силы и легендарное оружие, необходимые, чтобы остановить нечестивый ритуал.

Путешествуйте по обширному красочному миру, полному тайн и опасностей. Заброшенные руины и заброшенные храмы давно забытой эпохи усеивают пейзаж, рассказывая загадочные истории, которые вам предстоит раскрыть. Благодаря загадочному присутствию Астор погрузится в запутанную сюжетную линию, наполненную знаковыми и очаровательными персонажами. Исследуйте густые леса, обширные пустыни, замерзшую тундру и разрушающиеся древние постройки, отправляясь в путешествие по миру.