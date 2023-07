Состоялся анонс ролевого экшена Monolith Requiem of the Ancients ©

Новая витрина ID@Xbox в июле 2023 года открылась мировой премьерой: на сцену вышла Monolith Requiem of the Ancients, новая экшен/РПГ от третьего лица от Versus Evil.

Monolith Requiem of the Ancients переносит нас в волшебный мир Глизе - мистической планеты, которой угрожают злые силы, стремящиеся уничтожить ее по крупицам. В роли отважного героя, которому в пути помогает таинственная сущность, игроку предстоит пробиваться сквозь полчища врагов, используя в своих целях силу Рунического роя, позволяющую на равных противостоять каждому противнику в долгом и опасном путешествии по спасению планеты.

Главный герой будет использовать широкий спектр атак и специальных способностей, чтобы противостоять любым врагам, исследуя разнообразные и зрелищные локации, полные не только симпатичных пейзажей, но и опасных ловушек и препятствий, которые не стоит недооценивать.

Помимо конкретного представления о геймплее, есть и ориентировочное окно запуска: Monolith Requiem of the Ancients планируется выпустить на Xbox X/S и Xbox One в 2024 году, хотя более подробной информации о том, когда игра появится на рынке, пока нет.