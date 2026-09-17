Раскрыта дата релиза метроидвании MONOMOON для персональных компьютеров

Независимая студия Gentle Giant представила дебютный трейлер своего нового проекта под названием MONOMOON, в котором сразу раскрыла точную дату релиза игры. Разработчики подтвердили, что мистическое приключение поступит в продажу 11 ноября 2026 года. Проект создаётся эксклюзивно для персональных компьютеров, а все заинтересованные пользователи уже сейчас могут добавить игру в свой личный список желаемого на цифровой площадке Steam.

Игровой процесс новинки предложит пользователям исследовать крошечный, но при этом полностью открытый и наполненный тайнами интерактивный мир. Главной особенностью прохождения станет механика перемещения и выживания, завязанная на фазах лунного цикла. Путешествуя под покровительством ночного светила, игрокам предстоит разгадывать сложные пространственные головоломки, искать скрытые от посторонних глаз истины и преодолевать различные опасности ночной природы.

По заявлениям создателей из Gentle Giant, продвижение вперёд в этой вселенной станет привилегией исключительно для самых знающих, внимательных и отважных исследователей. Авторы намеренно отказываются от привычных маркеров на карте и ведения за руку, заставляя игроков самостоятельно ориентироваться по рельефу местности и подсказкам окружения. Каждое принятое решение и глубина изучения локаций будут напрямую влиять на то, какие именно секреты крошечного мира откроются главному герою в его ночном странствии.

Полноценная демонстрация ключевых игровых механик, особенностей боевой системы и интерфейса ожидается в рамках масштабной осенней презентации независимых игр. В ближайшие недели разработчики также планируют запустить официальную страницу проекта в социальной сети X для публикации регулярных отчётов о ходе производства. Создатели обещают делиться с фанатами эксклюзивными концепт-артами, короткими геймплейными роликами и деталями разработки вплоть до самого релиза.