В MONOPOLY и Rabbids: Party of Legends от Ubisoft Entertainment удалось обойти защиту Denuvo при помощи гипервизора

Для MONOPOLY® и Rabbids: Party of Legends от Ubisoft Entertainment вышли способы обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.

Классический геймплей MONOPOLY® , основанный на покупке, продаже и обмене недвижимости, теперь разворачивается в полностью анимированном трёхмерном городе. Бросив кубики, вы окажетесь на улицах мегаполиса, живущего своей жизнью. Совершайте ходы, перемещаясь по игровому полю, и наблюдайте за сменой времени суток и погодных условий. Яркое солнце и освежающий дождь, безмятежное утро и грозовая ночь — всё это создаёт неповторимую атмосферу и делает каждую партию особенной.

Отправляйтесь в легендарное путешествие с безумными кроликами. В Rabbids: Party of Legends вы можете играть сообща или против друг друга в 50 забавных мини-играх. Кроме того, у вас есть возможность создавать персональные плейлисты с любимым заданиями.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.