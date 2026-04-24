В MONOPOLY и Rabbids: Party of Legends от Ubisoft Entertainment удалось обойти защиту Denuvo при помощи гипервизора

Для MONOPOLY® и Rabbids: Party of Legends от Ubisoft Entertainment вышли способы обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.
Классический геймплей MONOPOLY® , основанный на покупке, продаже и обмене недвижимости, теперь разворачивается в полностью анимированном трёхмерном городе. Бросив кубики, вы окажетесь на улицах мегаполиса, живущего своей жизнью. Совершайте ходы, перемещаясь по игровому полю, и наблюдайте за сменой времени суток и погодных условий. Яркое солнце и освежающий дождь, безмятежное утро и грозовая ночь — всё это создаёт неповторимую атмосферу и делает каждую партию особенной.
Отправляйтесь в легендарное путешествие с безумными кроликами. В Rabbids: Party of Legends вы можете играть сообща или против друг друга в 50 забавных мини-играх. Кроме того, у вас есть возможность создавать персональные плейлисты с любимым заданиями.
Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.
Походу денюво не смогут сами закрыть лазейку с гипервизором
Мк 1 так и не взломали😞 // Станислав Филонов
Dragons Dogma 2 что-то не спешат ломать, интересно почему?
НУ Я УСТАНОВИЛ ГИПЕРВИЗОР НА STEAM DECK ИГРА НЕ ЗАПУСКАЕТЬСЯ