DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo для Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains.

Релиз игры состоялся лишь сегодня и, судя по всему, Denuvo в очередной раз не стала серьёзным препятствием для выпуска взлома через гипервизор. Остаётся надеяться, что DenuvOwO так же оперативно взломает и Assassin's Creed: Black Flag Resynced - следующую игру от Ubisoft, которая выйдет уже 9 июля.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains переносит игроков в галактику "Звездных войн" с помощью специально разработанного игрового поля, наполненного культовыми локациями из всей саги. Игроки могут выбирать из широкого списка героев и злодеев "Звездных войн", от Люка Скайуокера и принцессы Леи до Дарта Вейдера и Дарта Мола.