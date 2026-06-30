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Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains 30.06.2026
Ролевая, Стратегия, Настольная, Научная фантастика
4.9 14 оценок

DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo для Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

Релиз игры состоялся лишь сегодня и, судя по всему, Denuvo в очередной раз не стала серьёзным препятствием для выпуска взлома через гипервизор. Остаётся надеяться, что DenuvOwO так же оперативно взломает и Assassin's Creed: Black Flag Resynced - следующую игру от Ubisoft, которая выйдет уже 9 июля.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains переносит игроков в галактику "Звездных войн" с помощью специально разработанного игрового поля, наполненного культовыми локациями из всей саги. Игроки могут выбирать из широкого списка героев и злодеев "Звездных войн", от Люка Скайуокера и принцессы Леи до Дарта Вейдера и Дарта Мола.

ПК 3
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