Монополия в стиле "Звёздных войн": Ubisoft анонсировала Heroes vs. Villains с командными боями для ПК и консолей

Ubisoft совместно с Behaviour Interactive представила Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains — необычную вариацию классической настольной игры. Релиз состоится 11 июня на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и PC, включая Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store, а также в облачном сервисе GeForce NOW.

Игра предложит переосмысленный геймплей с упором на командные сражения. Игроки смогут объединяться в команды два на два или три на три, выбирая культовых персонажей вселенной Star Wars — от Люка Скайуокера и принцессы Леи до Дарта Вейдера и Дарта Мола. Каждый герой обладает уникальными способностями, способными изменить ход партии.

Разработчики подготовили тематические поля с известными локациями, переработанные клетки и новые события, включая испытания с кубиками. Особое внимание уделено динамике: каждая партия будет отличаться за счёт случайных событий и комбинаций умений персонажей.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains делает ставку на зрелищность и кооператив, превращая классическую «Монополию» в более активное и непредсказуемое приключение во вселенной «Звёздных войн».