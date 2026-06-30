Состоялся релиз Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains от Ubisoft

Компания Ubisoft выпустила Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains - монополию в тематике культовых "Звёздных войн".

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains переносит игроков в галактику "Звездных войн" с помощью специально разработанного игрового поля, наполненного культовыми локациями из всей саги. Разработчики предусмотрели впечатляющий состав игровых персонажей, насчитывающий 28 знаковых героев и злодеев из вселенной Джорджа Лукаса. Каждый персонаж обладает уникальными способностями, которые формируют стратегию вашей команды и могут переломить ход событий в вашу пользу с каждым броском кубиков.

В этой версии классическая экономическая механика обогатилась элементами командного противостояния, позволяя игрокам объединяться в отряды до трёх человек для сражений друг с другом, а также поддерживается локальный кооперативный режим для совместной игры на одном экране.

Особый акцент авторы сделали на реиграбельности - благодаря разнообразию командных стратегий и случайным внутриигровым событиям каждый матч обещает быть уникальным и непредсказуемым.

Игра вышла на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.