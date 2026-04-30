Вышел трейлер Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains: герои и злодеи делят галактику по-новому

Представлен геймплейный трейлер Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, и он показывает, что перед нами не просто тематическая версия «Монополии», а заметно переработанная формула. Вместо привычного «кинул кубик — купил улицу» игра предлагает командные противостояния, способности персонажей и динамичные события, способные перевернуть ход партии в любой момент.

Главное отличие — деление на Героев и Злодеев, каждая сторона со своими уникальными умениями. Это добавляет элемент тактики, которого классической «Монополии» часто не хватает. Плюс — трёхмерные локации и галактическая карта с узнаваемыми местами из Звёздные войны: визуально игра выглядит как гибрид настолки и видеоигры, а не просто цифровая адаптация.

Судя по трейлеру, разработчики делают ставку на баланс между стратегией и случайностью. Это рискованный, но логичный шаг: оригинальная «Монополия» нередко критикуется за затянутость и зависимость от удачи, а здесь пытаются добавить больше контроля игроку.

Релиз намечен на 11 июня для PlayStation 5, а предзаказ даст бонусные скины. Если проект не перегрузят механиками, у него есть шанс стать одной из самых интересных интерпретаций классики за последние годы.