Анонсирован ролевой экшен Monster Cuisine про охоту на мифических чудовищ и управление таверной

Студия Team Machiavelli и издатель TARK открыли страницу своего нового проекта Monster Cuisine в сервисе Steam. Разработчики предлагают необычную смесь из динамичного экшена с видом сверху и симулятора управления шумным фэнтезийным заведением, где судьба ресторанного бизнеса напрямую зависит от охотничьих навыков главного героя.

Игровой процесс разделен на 2 основные составляющие. В рамках боевых вылазок игрокам предстоит путешествовать по 5 природным зонам, включая локацию Запретный лес, и выслеживать опасных монстров. Среди противников значатся свирепые минотавры, гигантские грибные мутанты, василиски и огромные боевые петухи, против которых можно использовать настраиваемые наборы тяжелой брони, топоры и парные тесаки.

Все поверженные существа превращаются в сырье для кухни и кузницы. Часть трофеев в виде рогов, руды и костей уходит кузнецу для открытия новых веток оружия с повышенным уроном, а мясные туши отправляются в сеточный инвентарь повозки, где сбор лута напоминает пространственную головоломку с укладкой туш, помидоров и трав.

Кулинарная рутина реализована через череду интерактивных механик. Пользователям необходимо лично нарезать стейки, смешивать соусы со специями и следить за прожаркой мяса на углях гриля, вовремя переворачивая куски для идеального результата. По мере выполнения заказов и роста мастерства пополняется общая книга рецептов, позволяющая готовить более прибыльные мифические блюда.

В самом заведении царит постоянный хаос, заставляющий быстро реагировать на запросы посетителей. Необходимо не только оперативно разливать хмельной эль по деревянным кружкам и подавать горячие тарелки, но и развлекать гостей с помощью мини-игр, включающих армрестлинг за барной стойкой и застольные танцы.

Несмотря на двухмерное пиксельное исполнение, проект предъявляет заметные требования к компьютерному железу. Если для минимального запуска авторы просят 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA Geforce GTS 450, то в рекомендованных конфигурациях уже значатся 16 ГБ оперативной памяти, шестиядерный процессор Intel Core i5 и видеокарта уровня NVIDIA GTX 1060 на 3 ГБ. Дополнительным спорным моментом стало то, что при наличии 9 поддерживаемых языков разработчики полностью проигнорировали русский язык, оставив игру без официального перевода интерфейса и субтитров.

На данный момент у Monster Cuisine нет подтвержденной даты выхода, а на странице проекта указан статус скорого релиза. Игра рассчитана строго на одиночное прохождение, займет около 4 ГБ свободного места на накопителе и получит полную поддержку контроллеров на ПК.