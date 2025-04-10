Вышла гоночная игра про мотокросс - Monster Energy Supercross 25

Готовьтесь к официальному сезону Supercross 2025 года с Monster Energy Supercross 25! Ощутите прилив адреналина от гонок на новых трассах, повторяющих настоящие, и соревнуйтесь с профессиональными гонщиками. Идите своим путем, проникнитесь духом соперничества и принимайте стратегические решения.

Благодаря Unreal Engine 5 вы получите от игры новые впечатления, насладитесь реалистичной физикой и динамически меняющимися трассами, где каждый круг уникален и по-своему непрост. Отточить технику вам помогут система обучения, подробная энциклопедия и Neural Technology — технология помощи в гонках. Проявите себя в работе с игровым редактором и покажите свои творения на разных платформах.

Вас ждут глобальные состязания в увлекательных сетевых режимах — от простых и ненапряжных гонок до ожесточенных битв за первое место в турнирной таблице — и полная кроссплатформенная поддержка.