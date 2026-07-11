Авторы Monster Fantasy ответили на сравнения с Monster Hunter и пообещали показать отличия игры

Разработчики Monster Fantasy прокомментировали критику игроков, которые после первых демонстраций начали сравнивать проект с серией Monster Hunter. В студии Jotoyo признали, что такое впечатление возникло не случайно, но подчеркнули, что игра предлагает гораздо больше, чем охоту на монстров.

По словам разработчиков, Monster Hunter действительно стала одним из главных источников вдохновения для команды. Однако в Monster Fantasy охота на крупных существ — лишь одна из игровых механик, а не основа всего проекта.

Авторы объяснили, что игра делает ставку на сочетание разных систем. Помимо сражений с монстрами, игрокам предстоит строить поселения, взаимодействовать с жителями, развивать отношения с персонажами и исследовать фэнтезийный мир.

В Jotoyo также признали, что ранние трейлеры создали впечатление слишком сильного сходства с Monster Hunter. Команда уже начала вносить изменения в подачу проекта и обещает в следующих материалах подробнее показать уникальные особенности Monster Fantasy, чтобы лучше раскрыть отличия игры.