Monster Fantasy объединит охоту на монстров и уютную жизнь в деревне - Kickstarter стартует уже в июле

Китайская студия Jotoyo из Чэнду анонсировала Monster Fantasy — экшен-RPG с элементами симулятора жизни, которая выйдет на ПК через Steam. Точная дата релиза пока не раскрывается, однако уже известно, что кампания по сбору средств на Kickstarter стартует 15 июля.

Действие игры развернётся в королевстве Элдорас, где игрокам предстоит взять на себя роль героя, страдающего амнезией. Авторы обещают сочетание масштабных приключений и спокойной повседневной жизни. В Monster Fantasy можно будет как отправляться на охоту за гигантскими монстрами, добывая редкие материалы и награды, так и заниматься рыбалкой, ремеслом, строительством дома, приготовлением пищи и другими традиционными занятиями жанра life-sim.

Одной из ключевых особенностей проекта станет система охоты более чем на 50 уникальных монстров. Для сражений игрокам предложат четыре класса — воина, мага, лучника и мастера боевых искусств, каждый со своими особенностями и стилем ведения боя.

При этом побеждённые монстры могут стать не только трофеями, но и союзниками. Их разрешат приручать, развивать и использовать в путешествиях по разнообразным регионам мира — от тропических лесов до заснеженных равнин и вулканических земель.

Отдельное внимание разработчики уделяют социальной составляющей. В деревне игроков будут ждать около сотни жителей со своими характерами и интересами, с которыми можно заводить дружбу и развивать поселение. Кроме того, Monster Fantasy получит кооперативный онлайн-режим, позволяющий совместно исследовать мир, строить деревню и отправляться на охоту.

Судя по первым деталям, Jotoyo делает ставку на популярное сочетание уютного симулятора жизни и приключенческой RPG. Такой подход уже доказал свою востребованность у аудитории, а наличие кооператива и системы приручения монстров может стать дополнительным аргументом в пользу проекта.